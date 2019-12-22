Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 12:04

Стамбул. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Санкции, которые Соединенные Штаты ввели против Турции, не смогут оказать какого-либо существенного влияния на турецкую экономику и оборонную сферу, однако отрицательно скажутся на двухсторонних отношениях, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Он сказал агентству "Анадолу", что Турция уже столкнулась с неофициальными санкциями в связи с попытками Вашингтона исключить ее из программы истребителей F-35 за приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

"Разве это не санкции, не эмбарго? Разве мы не сталкивались с аналогичными случаями в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет Patriot?" - спросил он и добавил, что именно негативное отношение США к Турции подтолкнуло турецкие власти к покупке С-400.

"Что же касается F-35, то Турция оценивает альтернативы и не ограничивается какой-либо другой страной, включая США", - заявил он.

1гк аг

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