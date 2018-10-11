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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 16:52 11.10.2018 - 16:52

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции опровергли информацию о том, что Анкара сотрудничает со следователями из США в расследовании дела о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей со ссылкой на дипломатические источники.

"В беседе с корреспондентом агентства "Анадолу" диписточники сообщили, что заявления об участии представителя США в расследовании по делу Дж.Хашкаджи не соответствуют действительности", - пишет агентство.

Ранее в четверг президент США Д.Трамп заявлял, что американские следователи сотрудничают с Анкарой и Эр-Риядом, что они уже близки к разгадке ситуации с исчезновением саудовского журналиста.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.

Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.

1бф аю

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