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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 19:35 12.10.2018 - 19:35

Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция является демократическим государством, и что Соединенные Штаты не могли оказать влияния на турецкий суд для определения судьбы американского пастора Эндрю Брансона.

"Мы хотели бы еще раз напомнить (президенту США - ИФ) Дональду Трампу, что Турция - демократическая страна, где господствует право, а турецкие суды независимы", - приводит агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) слова Ф.Алтуна.

"Никакое физическое либо юридическое лицо или власти другой страны не могут давать указания и инструкции турецким судам и судьям относительно выполнения их полномочий", - подчеркнул он.

По словам Ф.Алтуна, США не оказали влияния на ход рассмотрения дела Э.Брансона, несмотря на прозвучавшие ранее подобные заявления Д.Трампа.

Ранее президент США Д.Трамп писал в Twitter, что Вашингтон "тщательно работает над делом Брансона".

В пятницу суд Турции приговорил американского пастора Э.Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако принимая во внимание срок проведенный пастором под следствием, суд постановил освободить его.

Американский священник был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

1тэ аю

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