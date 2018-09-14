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Стамбул. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Силы безопасности Турции применили слезоточивый газ для разгона протестующих рабочих на месте строительства нового аэропорта Стамбула, открытие которого запланировано на конец октября, сообщает в пятницу оппозиционная газета "Джумхурриет".

Согласно их информации, сотни рабочих вышли на забастовку ранним утром в пятницу, чтобы выразить протест против нарушений техники безопасности и санитарных норм на стройке. Ранее неоднократно появлялись сообщения о гибели и получении серьезных травм рабочими на месте строительства.

Планируется, что к 2023 году аэропорт будет ежегодно обслуживать около 150 млн пассажиров.

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Интерфакс