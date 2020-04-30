Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 18:59

Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что в стране более 1 млн человек было протестировано на наличие COVID-19, пишет в четверг агентство "Анадолу".

"Темпы прироста заболеваемости находятся на прогнозируемом уровне", - добавил министр, отмечая эффективность борьбы со вспышкой коронавируса в Турции.

Сообщается, что за последние сутки в стране диагностировано 2615 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, уже более чем у 120 тыс. жителей Турции подтверждено наличие этого вируса.

Почти 5 тыс. пациентов за прошедшие сутки выздоровели, общее число вылечившихся составляет 48886.

Еще 93 человека с подтвержденными коронавирусом скончались. Всего в Турции насчитывается 3174 летальных исходов.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 1 по 3 мая будут ограничены возможности передвижения по стране в рамках сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Ранее турецкие власти уже несколько раз применяли такой режим. Последний раз он продлился с 23 по 26 апреля.

Министерство здравоохранения Турции считает такие меры крайне эффективными.

1ка ар

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