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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 7:32 18.05.2018 - 07:32

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В Турции в пятницу пройдет внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества, темой которого станут столкновения между палестинцами и израильтянами в секторе Газа.

"Организация исламского сотрудничества проведет внеочередной саммит в Стамбуле в Турции 18 мая 2018 года, чтобы обсудить насильственные действия Израиля против палестинских демонстрантов в секторе Газа", - говорится в заявлении организации.

Накануне в Стамбуле прошли подготовительные встречи между представителями стран-участниц организации в рамках подготовки саммита.

Саммит состоится по инициативе Турции. Ранее на этой неделе премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал исламские страны всем вместе провести переоценку отношений с Израилем на фоне сообщений о гибели десятков палестинских протестующих на границе сектора Газа.

"Исламские страны должны непременно пересмотреть свои отношения с Израилем. Исламский мир должен действовать едино и едино выступить против этой бойни ", - заявил Б.Йылдырым во время заседания в турецком парламенте. Палестинцы выходят на акции протеста на границе сектора Газа и Израиля с конца марта, однако наиболее ожесточенные столкновения между ними и солдатами армии обороны Израиля произошли именно в день открытия американского посольства в Иерусалиме, перенесенного из Тель-Авива. В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.

ОИС назвала перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим "недостойным действием". В организации сочли, что церемония представляла собой "ударом по миру и безопасности во всем мире".

ОИС насчитывает порядка 57 государств. Ее штаб-квартира находится в саудовском городе Джидда.

эф во бп

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