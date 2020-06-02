Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 11:57

Стамбул. 2 июня. ИНТЕРФАКС - В Турции выдали ордера на арест 118 человек, подозреваемых в связях с проживающим в США оппозиционным богословом Фетхуллахом Гюленом, сообщила во вторник прокуратура Стамбула.

В частности, ордера на арест 42 военнослужащих и сотрудников жандармерии - 24 из них находились на службе, выданы на основании заявлений, сделанных ранее задержанными людьми, и анализа содержания телефонных звонков.

Также в прокуратуре ходатайствовали о задержании еще 76 военных, жандармов и гражданских лиц после того, как выявили, что те использовали таксофоны для связи с окружением Гюлена. Отмечается, что из них на активной службе находились 74 человек.

В июле 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в организации которой в Стамбуле подозревают Гюлена.

За время расследование путча арестовано около 80 тыс. человек. Еще примерно 150 тыс. человек, в том числе военных, были уволены или отстранены от службы.

Богослов, проживающий в Пенсильвании (США) с 1999 года, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции.

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