В Турции суд отклонил просьбу о придании музею Айя-София статуса мечети
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Стамбул. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Турции отклонил просьбу одной религиозной группы о том, чтобы музею Айя-София в Стамбуле был возвращен статус мечети, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.
По информации агентства, суд отклонил ходатайство, так как при его составлении были допущены формальные ошибки.
Музей Айя-София - бывший собор Святой Софии, построенный в IV веке и считающийся выдающимся памятником византийской архитектуры. После завоевания Константинополя в 1453 году турки превратили храм в мечеть и пристроили к нему четыре минарета. Тогда у собора появилось новое название - Айя-София.
В 1934 году собор получил статус музея, согласно турецкому законодательству, проведение богослужений в музеях запрещено.
Агентство отмечает, что в последнее время в адрес правительства Реджепа Тайипа Эрдогана все чаще поступают призывы о возвращении музею статуса мечети.
1кю ар
Интерфакс