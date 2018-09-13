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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 16:17 13.09.2018 - 16:17

Стамбул. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Турции отклонил просьбу одной религиозной группы о том, чтобы музею Айя-София в Стамбуле был возвращен статус мечети, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

По информации агентства, суд отклонил ходатайство, так как при его составлении были допущены формальные ошибки.

Музей Айя-София - бывший собор Святой Софии, построенный в IV веке и считающийся выдающимся памятником византийской архитектуры. После завоевания Константинополя в 1453 году турки превратили храм в мечеть и пристроили к нему четыре минарета. Тогда у собора появилось новое название - Айя-София.

В 1934 году собор получил статус музея, согласно турецкому законодательству, проведение богослужений в музеях запрещено.

Агентство отмечает, что в последнее время в адрес правительства Реджепа Тайипа Эрдогана все чаще поступают призывы о возвращении музею статуса мечети.

1кю ар

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