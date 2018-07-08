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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 9:43 08.07.2018 - 09:43

*** В их числе более 6 тыс. военных и порядка 9,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов

Стамбул. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Турции уволили с госслужбы 18,63 тыс. человека, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Соответствующее постановление было принято кабмином Турции, оно имеет силу закона в соответствии с режим чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки переворота в июле 2016 года, отмечает агентство.

Так, из сухопутных сил ВС Турции уволено 3077 человек, из ВМС - 1126 человек, из ВВС - 1949 человек, все они офицеры и военнослужащие младшего командного состава.

Из МВД Турции уволены почти 9 тыс. человек, а из жандармерии - 649 человек. В Минюсте Турции уволены порядка 1 тыс. человек, тажке освобождены от должности четыре замгубернатора и четыре главы исполнительной власти.

Помимо прочего, прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране. В результате беспорядков в ночь на 16 июля 2016 года с участием военной техники в Анкаре и нескольких других турецких городах погибли около 250 человек, более 2 тыс. человек получили ранения.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на прошлой неделе заявил, что режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки госпереворота, будет отменен в понедельник, 9 июля, после того, как будет утвержден новый состав кабинета министров.

9 июля пройдет инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего на досрочных выборах 24 июня.

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