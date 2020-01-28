Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 9:40

Стамбул. 28 января. ИНТЕРФАКС - В турецкой провинции Аксарай 12 рабочих, девять из которых - китайцы, помещены в карантин из-за подозрения на заражение новым коронавирусом, сообщила во вторник турецкая газета "Сабах".

По данным издания, у двоих китайцев, которые работали на хранилище природного газа, наблюдается головокружение, тошнота и рвота.

Отмечается, что эти рабочие прилетели из Китая пять дней назад.

Как сообщают местные власти, в настоящие момент проводятся необходимые анализы и тесты на определение наличия коронавируса.

Накануне турецкий министр здравоохранений Фахреттин Коджа заявлял, что до настоящего времени в Турции нет подтвержденных случаев наличия коронавируса.

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515.

Всего по стране, в том числе в САР Гонконг, САР Макао, а также на Тайване за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания также отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

1ви ар

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