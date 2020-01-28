Стамбул. 28 января. ИНТЕРФАКС - В турецкой провинции Аксарай 12 рабочих, девять из которых - китайцы, помещены в карантин из-за подозрения на заражение новым коронавирусом, сообщила во вторник турецкая газета "Сабах".
По данным издания, у двоих китайцев, которые работали на хранилище природного газа, наблюдается головокружение, тошнота и рвота.
Отмечается, что эти рабочие прилетели из Китая пять дней назад.
Как сообщают местные власти, в настоящие момент проводятся необходимые анализы и тесты на определение наличия коронавируса.
Накануне турецкий министр здравоохранений Фахреттин Коджа заявлял, что до настоящего времени в Турции нет подтвержденных случаев наличия коронавируса.
Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515.
Всего по стране, в том числе в САР Гонконг, САР Макао, а также на Тайване за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.
Случаи заболевания также отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
1ви ар