Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 14:16

Анкара. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Порядка 50 тыс. человек бежали в настоящее время в Турцию из северной сирийской провинции Идлиб, их число может увеличиться, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите исламских стран в Куала-Лумпуре.

"В настоящее время 50 тыс. человек перебрались из Идлиба на наши земли. Мы и так приютили у себя четыре миллиона, а сейчас к нам перебрались еще 50 тыс. человек. И их число, возможно, еще возрастет", - цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Президент подверг критике международное сообщество за то, что оно не спешит оказать помощь Турции в предоставлении убежища сирийским беженцам.

"Мы потратили свыше $40 млрд. Но не получаем серьезной помощи ни от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ни от Европейского союза. Никто не держит слово", - заявил президент Турции.

Он также раскритиковал исламские государства за то, что они не поддерживают Турцию в расселении в безопасной зоне сирийских беженцев

"Неужели исламский мир столь беден? Почему он не поддерживает такие вещи?" - сказал Эрдоган.

Анкара создает на северо-востоке Сирии зону безопасности, где планирует расселить сирийцев, нашедших убежище на турецкой территории.

1ак вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!