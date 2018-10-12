В Турцию прибыла делегация Саудовской Аравии для встречи по расследованию пропажи журналиста
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Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Анкару в связи с расследованием обстоятельств пропажи оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источники среди турецких должностных лиц.
По данным источников, на ближайших выходных ожидается встреча делегации из Саудовской Аравии с турецкой стороной.
Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.
Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.
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Интерфакс