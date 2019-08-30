Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 12:18

Стамбул. 30 августа. ИНТЕРФАКС - В рамках второго этапа выполнения контракта транспортные самолеты в пятницу доставили в Турцию очередную партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в пятницу на авиабазе Мюртед под Анкарой совершили посадку два тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" (с бортовыми номерами RA-82038 и RA-82014) и один Ил-76ТД.

Как сообщалось, второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.

"Началась поставка компонентов второй батареи системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 на авиабазу Мюртед под Анкарой. Поставки продлятся около месяца", - говорилось в сообщении оборонного ведомства Турции, опубликовавшего фотографию прибытия российского самолета Ил-76ТД.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший с российским лидером на авиасалоне МАКС в Жуковском, заявил, что второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что в рамках второго этапа поставок систем С-400 несколько десятков российских самолетов выполнят полеты в Турцию.

"Тоже воздушным транспортом. Несколько десятков рейсов, вы представляете, сколько это оборудования", - сказал он в среду журналистам на авиасалоне "МАКС". По словам Шугаева, прежде всего, будет задействована авиация Минобороны РФ.

В пресс-службе ФСВТС "Интерфаксу" также сообщили, что второй этап поставок Турции систем С-400 завершится в сентябре. "Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию выполняется строго по графику. В августе-сентябре этого года планируем поставить вторую партию из состава системы", - заявили в пресс-службе.

27 и 28 августа на авиабазу Мюртед уже совершили рейсы два российских транспортных самолета Ил-76ТД.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

1нв бп

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