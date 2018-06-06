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Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Крупный пожар охватил здание пятизвездочной гостиницы "Мандарин Ориентал", расположенной в центральной части Лондона, сообщила в среду местная пожарная служба.

По словам представителя лондонской пожарной бригады, на место происшествия прибыло около 100 пожарных и 15 пожарных машин.

В сообщении представителя экстренной службы отмечается, что причины возгорания пока не установлены.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

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Интерфакс