В тушении крупного пожара в центре Лондона принимают участие около 100 пожарных

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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 17:55 06.06.2018 - 17:55

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Крупный пожар охватил здание пятизвездочной гостиницы "Мандарин Ориентал", расположенной в центральной части Лондона, сообщила в среду местная пожарная служба. По словам представителя лондонской пожарной бригады, на место происшествия прибыло около 100 пожарных и 15 пожарных машин. В сообщении представителя экстренной службы отмечается, что причины возгорания пока не установлены. Информации о жертвах или пострадавших пока нет. 1ла ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс