В тушении крупного пожара в центре Лондона принимают участие около 100 пожарных
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Крупный пожар охватил здание пятизвездочной гостиницы "Мандарин Ориентал", расположенной в центральной части Лондона, сообщила в среду местная пожарная служба.
По словам представителя лондонской пожарной бригады, на место происшествия прибыло около 100 пожарных и 15 пожарных машин.
В сообщении представителя экстренной службы отмечается, что причины возгорания пока не установлены.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
1ла ар
Интерфакс