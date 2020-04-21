Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:38

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский футбольный союз и Российская премьер-лига 27 апреля обсудят возможные даты завершения чемпионата страны, заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев по итогам видеоконференции с участием всех 55 ассоциаций-членов УЕФА.

"Прежде всего, хочу отметить оптимистичный настрой УЕФА. По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут быть сложности", - цитирует пресс-служба РФС Алаева.

Он сообщил, что "в четверг состоится исполком УЕФА, на котором могут быть приняты решения по ряду вопросов, обсуждавшихся сегодня".

В понедельник же, 27 апреля, пройдет видеоконференция клубов РПЛ.

"Планируем принять в ней участие и вместе с клубами обсудить завершение чемпионата", - отметил Алаев.

"Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр", - сказал генеральный секретарь РФС.

"УЕФА считает, что все контрольные матчи, о которых договорились национальные ассоциации, должны быть сыграны. Некоторые из них пройдут уже осенью, другие - в следующем году. Обсуждаются форматы финальных турниров U-21, U-19 (юноши) и U-17 (девушки), а также даты проведения женского ЧЕ. Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации", - добавил он.

Ранее УЕФА выступил с рекомендацией доиграть прерванные национальные чемпионаты и кубки, как позволит ситуация с распространением коронавируса.

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