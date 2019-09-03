Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:07

Улан-Батор. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подписывает важное соглашение с монгольским инвестиционным фондом о создании Российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.

Он рассказал, что этот фонд нацелен на значительное наращивание объема инвестиционного сотрудничества. "Сейчас это буквально десятки миллионов долларов в год, но мы считаем, что он может составлять сотни миллионов долларов в год", - сказал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, появляется все больше российско-монгольских проектов в сфере новых технологий и транспортной инфраструктуры.

"Совместный фонд поможет российским компаниям лучше сотрудничать с монгольскими", - сказал Дмитриев.

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