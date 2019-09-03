Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:06

Улан-Батор. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин прибыл для переговоров с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой, церемония официальной встречи глав двух государств состоялась на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом в Улан-Баторе.

Российского лидера встречал почетный караул, оркестр и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одеяние личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи.

К Государственному дворцу президент РФ подъехал на "Аурусе". Одетая в национальные одеяния девочка вручила Путину цветы. Встречать президента РФ к центральной площади пришли и местные жители - несмотря на 30-градусную жару, они пришли задолго до начала официальной церемонии.

Духовой оркестр исполнил гимны Российской Федерации и Монголии, после чего лидеры двух стран подошли к почетному караулу и поприветствовали его.

Затем руководители России и Монголии вошли во дворец. Путин оставил запись в книге почётных гостей, состоялась церемония фотографирования.

Вслед за этим лидеры отправились на переговоры, которые пройдут сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, обсудят двустороннее сотрудничество. Кроме этого, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин намерен пригласить своего монгольского коллегу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который состоится 5 сентября. По словам Ушакова, Москва также не исключает, что в ходе визита Путина в Монголию Баттулга подтвердит свое участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае 2020 года.

После беседы лидеров тет-а-тет запланировано их участие в российско-монгольских переговорах делегаций, а также церемония подписания совместных документов. В частности, РФ и Монголия планируют подписать новый межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Также состоятся отдельные беседы Путина с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.

В Государственном дворце, построенном в 1951 году по европейскому образцу и с учетом технологий, традиционно использовавшихся при строительстве дворцов монгольских ханов, работают президент Монголии, Великий государственный хурал (парламент) и их канцелярии, заседает правительство, служба госпротокола, а также отдельные высокие должностные лица. Здесь были проведены все пять инаугураций монгольских президентов, а также переговоры с лидерами РФ, США и КНР.

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