Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 12:51

*** Полиция распорядилась закрыть школы в Утрехте

*** Российское посольство контактирует с правоохранительными органами в связи со стрельбой

Брюссель/Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт повышен до максимального, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

В городе Утрехт власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам.

Национальное управление по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) заявило, что оно находится в тесном взаимодействии с властями Утрехта, над ситуацией работает кризисная команда управления.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, нидерландское правительство проводит "кризисные переговоры" после стрельбы в Утрехте, сообщает Sky News.

Тем временем посольство РФ в Нидерландах вступило в контакт с правоохранительными органами страны в связи со стрельбой в Утрехте.

"18 марта в Утрехте произошла стрельба в трамвае, в результате которой есть пострадавшие (их количество и гражданство уточняются). Власти не исключают террористического мотива. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

Ранее полиция Утрехта сообщила о стрельбе в городе, также сообщается о пострадавших.

По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае.

СМИ сообщают, что стрелок все еще находится на свободе. Голландские СМИ сообщают, что полиция не исключает, что у стрелка могут быть соучастники.

Полиция подтвердила гибель одного человека.

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