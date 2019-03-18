*** Полиция распорядилась закрыть школы в Утрехте
*** Российское посольство контактирует с правоохранительными органами в связи со стрельбой
(расширенная версия, добавлены подробности во 2 и 4 абзацах)
Брюссель/Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт повышен до максимального, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
"Уровень террористической угрозы был увеличен до пяти исключительно для провинции Утрехт до 18:00 (20:00 мск - ИФ). Преступник в бегах. Мы не можем исключить террористический мотив", - написал в Twitter глава национального управления по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Питер-Яап Альберсберг
В городе Утрехт власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам.
Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны, отмечают СМИ.
Национальное управление по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) заявило, что оно находится в тесном взаимодействии с властями Утрехта, над ситуацией работает кризисная команда управления.
По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, нидерландское правительство проводит "кризисные переговоры" после стрельбы в Утрехте, сообщает Sky News.
Тем временем посольство РФ в Нидерландах вступило в контакт с правоохранительными органами страны в связи со стрельбой в Утрехте.
"18 марта в Утрехте произошла стрельба в трамвае, в результате которой есть пострадавшие (их количество и гражданство уточняются). Власти не исключают террористического мотива. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.
Ранее полиция Утрехта сообщила о стрельбе в городе, также сообщается о пострадавших.
По данным нидерландских СМИ, неизвестный открыл стрельбу в трамвае.
СМИ сообщают, что стрелок все еще находится на свободе. Голландские СМИ сообщают, что полиция не исключает, что у стрелка могут быть соучастники.
Полиция подтвердила гибель одного человека.
1мм во