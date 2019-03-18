Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 13:43

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - В полиции Утрехта в течение понедельника зафиксировали стрельбу не в одном, а в нескольких районах города, передает канал Sky News.

По данным канала, такое заявление сделал глава национального управления по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Питер-Яап Альберсберг.

Ранее сообщалось, что уровень террористической угрозы в провинции Утрехт повышен до максимального, власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.

Ранее стало известно о том, что неизвестный открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. Полиция подтвердила гибель одного человека. Стрелявшего до сих пор не нашли.

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