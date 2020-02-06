Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 8:51

Пекин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Врачи в китайском городе Ухань с четверга начинают систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом, сообщает газета Global Times.

Проверки уже начались утром. Их планируется проводить во всех жилых домах города.

Издание напоминает, что Ухань уже более двух недель почти полностью отрезан от окружающего мира в рамках мер властей по борьбе против распространения коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 мск среды) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28 018 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях.

Всего в других странах мира, по поступающей информации, зарегистрировано около 260 случаев заражения.

При этом Ухань стал как раз эпицентром распространения вируса.

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