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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:57 25.10.2018 - 07:57

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Крупная группировка ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты США примет участие в начинающихся 25 октября в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики учениях НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018").

По сообщению Пентагона, с американской стороны в них будет задействована авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", амфибийно-десантная корабельная группа во главе с авианесущим десантным кораблем "Иводзима", 24-й экспедиционный батальон морской пехоты, авиация ВВС и ВМС, а также армейская авиация.

Всего в учениях Trident Juncture примут участие 14 тысяч американских военнослужащих, что составляет почти треть от задействованных в них силах остальных стран-членов НАТО.

Авианосная ударная группа и амфибийно-десантная группа ВМС США совместно с кораблями ВМС других стран НАТО проведут военно-морские учения в Норвежском море. Американская морская пехота поучаствует в крупномасштабной десантной операции на побережье Норвегии. Тем временем, истребители ВВС США и вертолеты Армии США будут осуществлять учебные вылеты с норвежских, шведских и финских авиабаз для оказания огневой поддержки сухопутным войскам союзников по НАТО.

"В рамках учений будет проверена наша способность восстановить суверенитет союзника, в данном случае - Норвегии, после вооруженной агрессии", - заявил в среду генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Американская газета "Старз энд страйпс", отмечает, что цель учений состоит в отработке операции по освобождению союзника, который подвергся агрессии, что является наихудшим сценарием для НАТО.

Генсек НАТО Й.Столтенберг утверждает, что учения проводятся против "вымышленного агрессора". Однако, по сценарию, в рамках учений Trident Juncture имитируется отражение агрессии регионального противника, а единственным расположенным по соседству "противником" является Россия, подчеркивает газета.

"Учения Trident Juncture продемонстрируют наши реальные возможности, мы вместе можем сдержать потенциального противника", - сказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, который руководит учениями.

Крупнейшие с момента окончания холодной войны учения НАТО будут проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Активная фаза учений будет проходить с 25 октября по 7 ноября, после чего 14-23 ноября последуют командно-штабные учения. Всего в них примет участие около 50 тыс. военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Части и подразделения участников будут разделены на силы "южных" и "северных", которые попеременно будут выполнять роль агрессора против защищающихся сил НАТО. В рамках учений будет проверена способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования НАТО.

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