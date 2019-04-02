Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 11:54

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные из 18 стран примут участие в международных военно-морских учениях BALTOPS-2019 в Балтийском море, сообщил во вторник британский контр-адмирал Эндрю Бернс, который будет заместителем командующего на этих маневрах.

"18 стран продемонстрируют свою общую приверженность безопасности Балтийского региона", - подчеркнул Э.Бернс в ходе телефонного брифинга.

Учения пройдут под командованием Второго флота США, воссозданного в августе прошлого года.

"Это - возможность вместе усилить наше сотрудничество и продемонстрировать то, как мы будем устанавливать и поддерживать безопасность в море", - заявил в ходе брифинга командующий Вторым флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис.

"Учения - это признание важности (присутствия - ИФ) военно-морских сил в этом регионе", - добавил американский вице-адмирал, которому предстоит командовать BALTOPS-2019.

Учения запланированы на июнь этого года. Согласно информации, размещенной на сайте НАТО, в маневрах примут участие, в частности, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия и Литва.

В августе 2018 года на военно-морской базе Норфолк прошла церемония воссоздания Второго оперативного флота ВМС США. Этот флот был расформирован 20 сентября 2011 года после 65 лет существования. В мае 2018 года было объявлено о воссоздании флота, тогда СМИ писали, что воссоздание флота связано с растущей напряженностью из-за России.

Изначально Второй флот был сформирован после Второй мировой войны. В зону ответственности флота входили восточное побережье США и северная часть Атлантического океана.

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