Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 14:57

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), возглавляемое председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, назвало ближневосточный план США "попыткой взятки".

"План президента Дональда Трампа - это не что иное, как взятка палестинскому народу, чтобы он забыл о надеждах на независимое государство", - говорится в заявлении ФАТХ, которое цитируют в понедельник израильские СМИ.

"Американская администрация предлагает план, который основывается на арабских деньгах, чтобы убить чаяния палестинцев", - отмечается в документе.

Палестинская организация призывает арабские страны отвергнуть "унизительную попытку взяточничества" со стороны США, возродить арабскую мирную инициативу 2002 года и использовать на ее реализацию деньги, заложенные в американскую схему.

Арабская мирная инициатива была принятая Лигой арабских государств (ЛАГ) в Бейруте в марте 2002 года. Она была выдвинута тогдашним наследным принцем Саудовской Аравии Абдаллой и преследовала цель достижения всеобъемлющего мира с Израилем и окончания арабо-израильского конфликта при главном условии ухода Израиля с оккупированных им в 1967 году территорий, признания им Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

В минувшие выходные США обнародовали экономическую часть плана, который предполагает привлечение в палестинскую экономику $50 млрд.

Вопросам привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий посвящен стартующий 25 июня в столице Бахрейна форум, организованный США.

1ак др

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