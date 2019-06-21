Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в пятницу на газоперерабатывающем заводе в южной части американского города Филадельфии, сообщает телеканал Fox News.
После взрыва на объекте начался сильный пожар.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Пока неизвестны и причины происшествия.
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