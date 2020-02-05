Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 16:37

Хельсинки. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Заразившаяся коронавирусом гражданка Китая, которая находилась на карантине в Финляндии, выписана из Центральной больницы города Рованиеми (Rovaniemi) в Лапландии, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Речь идет о единственном подтвержденном случае заражения коронавирусом в Финляндии, отмечает портал.

В департаменте здравоохранения округа сообщили, что результаты последних анализов, взятых у больной, подтвердили, что у нее нет инфекции. "Состояние пациентки оценивается как хорошее, и у нее больше нет никаких симптомов инфекции", - сказали в департаменте.

По словам главного врача-инфекциониста Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса (Markku Broas), в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть - в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми, часть - в домашних условиях в Инари (Inari).

По словам Броаса, карантин, вероятно, снимут либо в субботу, либо в понедельник.

ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!