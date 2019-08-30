Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 13:36

Хельсинки. 30 августа. ИНТЕРФАКС - В Финляндии на продажу выставлен Хельсинкский Александровский театр вместе с пристройкой.

Общественный тендер был открыт в пятницу, сообщил портал телерадиовещания Yle со ссылкой на компанию по управлению недвижимостью Senaatti-kiinteistot.

Вопрос о возможной продаже театра встал пару лет назад в качестве альтернативы реконструкции, финансируемой государством. Подготовка к продаже началась прошлой осенью. От покупателя ожидается использование театра по прямому назначению.

Продажа обоснована тем, что у государства не нашлось применения театру, а также необходимых средств для масштабной реконструкции старинных зданий.

Потенциальным покупателям Александровского театра необходимо подать заявку не позднее конца октября.

Как ожидается, им придется заплатить за реконструкцию театра 40 млн евро.

Александровский театр - один из старейших в Финляндии. На его сцене выступали лучшие деятели культуры России и Финляндии, в том числе Федор Шаляпин, Мария Савина, Владимир Давыдов, Роман Аполлонский, Максим Горький и другие.

Театр был построен по инициативе генерал-губернатора Финляндии Николая Адлерберга, который предложил императору Александру II построить в Хельсинки театр для русских. Строительство было завершено в октябре 1879 года, в феврале он получил в честь императора название "Русский казенный театр Гельсингфорса, Александровский театр". Театр был торжественно открыт 30 марта 1880 года оперой Шарля Гуно "Фауст" в исполнении итальянской оперной труппы.

С 1919 по 1993 год в здании располагалась Финская опера.

В ноябре 2013 года, в связи с назревающей необходимостью капитального ремонта здания театра, обсуждался вопрос о его продаже, но решение вопроса было отодвинуто. В 2014 году управление государственной недвижимостью компания Senaatin Kiinteistot подтвердила, что театр продавать не будут. Тем не менее, в декабре 2017 года, в связи с полученным отказом в государственной поддержке капитального ремонта здания, компания объявила о продаже здания Александровского театра.

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