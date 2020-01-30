Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 14:11

Хельсинки. 30 января. ИНТЕРФАКС - В Финляндии число людей, оказавшихся в зоне риска коронавируса, выросло до 24, сообщил в четверг порталу телерадиовещания Yle старший врач-инфекционист Лапландской больницы Маркку Броас (Markku Broas).

Еще в среду полагали, что оказавшихся в зоне риска всего 15 человек. Большая часть из этих людей - иностранцы, но есть и финны. Один из них, по словам Броаса, уже вернулся на родину, в одну из азиатских стран.

"Мы сейчас думаем, следует ли по отношению к этим людям применить возможность карантина. На практике это означает то, что их поместили бы в отдельное помещение, в котором можно было бы наблюдать, появятся симптомы или нет. В течение дня мы примем решение", - сказал Броас.

Человек считается находящимся в зоне риска, если он находился с инфицированным в одном помещении более 15 минут.

В среду был зафиксирован первый в Финляндии случай коронавируса. Носителем вируса является туристка из Китая. 32-летняя женщина приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику городка Ивало в Лапландии с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

На экстренной пресс-конференции представители департамента здравоохранения и социального обеспечения заявили, что ситуация находится под контролем и нет никаких причин для паники.

ки

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