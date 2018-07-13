В Финляндии не ожидают, что вводимый перед встречей Трампа и Путина погранконтроль создаст очереди на границе
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Брюссель. 13 июля. ИНТЕРФАКС - В финской пограничной службе считают, что погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны в связи с предстоящей встречи в Хельсинки президентом США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина - не создаст больших очередей в пунктах пересечения границы, сообщает телерадиокомпания "Уле".
Временные меры по пограничному контролю начнут действовать в пятницу во второй половине дня. Ожидается, что они останутся в силе до вторника включительно.
В частности, усиленные меры по контролю будут предприняты в аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку, а также в портах финской столицы.
Местным жителям и туристам рекомендуется все же прибывать заранее в пункты пересечения границы.
Ранее сообщалось, что в Финляндии во время встречи президентов России и США будет предпринят ряд мер по обеспечению авиационной безопасности, которые будут строго засекречены. Точное время прилета Д.Трамп и В.Путина еще не известно и оно не будет раскрыто общественности.
Встреча президента России В.Путина и американского лидера Д.Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что на саммите пойдет "очень серьезный разговор по очень непростым вопросам". Он отмечал, что лидеры, в частности, будут "комплексно обсуждать" сирийскую тематику.
Между тем, ранее в четверг американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО выразил надежду на то, что встреча может привести к "чему-то очень продуктивному". Он также сообщил о намерениях обсудить с В.Путиным тему вмешательства в американские выборы, Сирию и Украину.
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Интерфакс