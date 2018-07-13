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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 10:17 13.07.2018 - 10:17

Брюссель. 13 июля. ИНТЕРФАКС - В финской пограничной службе считают, что погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны в связи с предстоящей встречи в Хельсинки президентом США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина - не создаст больших очередей в пунктах пересечения границы, сообщает телерадиокомпания "Уле".

Временные меры по пограничному контролю начнут действовать в пятницу во второй половине дня. Ожидается, что они останутся в силе до вторника включительно.

В частности, усиленные меры по контролю будут предприняты в аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку, а также в портах финской столицы.

Местным жителям и туристам рекомендуется все же прибывать заранее в пункты пересечения границы.

Ранее сообщалось, что в Финляндии во время встречи президентов России и США будет предпринят ряд мер по обеспечению авиационной безопасности, которые будут строго засекречены. Точное время прилета Д.Трамп и В.Путина еще не известно и оно не будет раскрыто общественности.

Встреча президента России В.Путина и американского лидера Д.Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что на саммите пойдет "очень серьезный разговор по очень непростым вопросам". Он отмечал, что лидеры, в частности, будут "комплексно обсуждать" сирийскую тематику.

Между тем, ранее в четверг американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО выразил надежду на то, что встреча может привести к "чему-то очень продуктивному". Он также сообщил о намерениях обсудить с В.Путиным тему вмешательства в американские выборы, Сирию и Украину.

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