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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 9:50 09.07.2018 - 09:50

Хельсинки. 9 июля. ИНТЕРФАКС - В Финляндии опасаются, что из-за предпринимаемых мер безопасности в связи со встречей 16 июля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет приведена в смятение повседневная жизнь в центре Хельсинки.

Здесь реорганизована организация движения транспорта, а местами в день саммита оно будет вообще перекрыто, сообщает в понедельник портал телерадиовещания Yle.

Как сообщила ранее газета Helsingin Sanomat, Д.Трамп перед встречей с В.Путным проведет встречу в президентском дворце с лидером Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto). Канцелярия главы государства еще не подтвердила, состоится ли там же и встреча президентов России и США. Если она состоится там и в самом деле, будет ограничено движение по Северной Эспланаде и близлежащих улицах, а перед дворцом оно будет полностью перекрыто.

Будет нарушена и деятельность расположенного напротив дворца рынка на площади Kauppatori. Среди продавцов самого популярного в столице рынка, который в иной день посещают десятки тысяч человек, ходят слухи, что рынок будет в этот день вообще закрыт, отмечает Yle.

Продавцы ожидают, что о возможном закрытии рыка город объявит 9 июля и недовольны, что им будет сказано об этом так поздно.

Ожидаются изменения и в движении водных автобусов, отходящих от Рыночной площади и перевозящих туристов в крепость Suomenlinna (Свеаборг) и близлежащие островки.

Озабочены и жители полуострова Катаянока (Katajanoka), который расположен близ Президентского дворца и выехать с которого можно только по прилегающей к дворцу улице. Здесь проживает около 4,5 тысяч человек и некоторые из них уже сообщили, что в этот день вообще уедут из города.

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