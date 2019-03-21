Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 12:56

Хельсинки. 21марта. ИНТЕРФАКС - В Финляндии в последнее время активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств. Особую активность проявляют разведки России и Китая, говорится в обнародованном в четверг ежегоднике полиции безопасности (SUPO).

Там отмечается, что в основном разведывательной деятельностью занимаются лица под дипломатическим прикрытием.

"Дипломатическое прикрытие является типичным, но не единственным. В Финляндии есть как постоянно находящиеся здесь сотрудники разведки, так и приезжающие сюда", - приводит портал Yle слова руководителя SUPO Антти Пелттари (Antti Pelttar).

По данным финляндской контрразведки, особый интерес зарубежные спецслужбы проявляют ко внешней политике и политике безопасности страны, ее отношениям с НАТО.

В минувшем году особенно активизировалась кибер-разведка иностранных государств, говорится в отчете.

Вместе с тем применяются и традиционные способы разведки, в том числе вербовка людей, с помощью которых зарубежные спецслужбы надеются не только получить интересующую их информацию, но и повлиять на принятие политических решений и на настроения общественности, отмечает контрразведка Финляндии.

Начиная с лета 2017 года в Финляндии сохраняется второй, повышенный уровень террористической угрозы (всего их четыре: низкий, повышенный, высокий и очень высокий). В стране проживают около 370 потенциальных террористов, все они находятся под особым наблюдением, говорится в ежегоднике.

ки

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