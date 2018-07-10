В Финляндии отрабатываются особые меры безопасности саммита Россия-США
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*** На время саммита будут объединены в единую сеть Virve полиция, спасательная, пограничная, таможенная службы, оборонительные силы, скорая медицинская помощь
Хельсинки. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Финляндия готовится ввести повышенные меры обеспечения безопасности во время встречи 16 июля в Хельсинки президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
Особое внимание обращается на территории, где будут передвигаться главы государств, финские силы безопасности будут сотрудничать с охраной президентов России и США, сообщает во вторник портал телерадиовещания Yle.
"Финские службы будут поддерживать службы Трампа и Путина во время встречи," - сказал заместитель директора спасательного департамента министерства внутренних дел Янне Койвукоски (Janne Koivukoski).
На время саммита будут объединены в единую сеть Virve полиция, спасательная, пограничная, таможенная службы, оборонительные силы, скорая медицинская помощь. В основном через эту сеть будет осуществляться управление и обеспечение безопасности встречи на высшем уровне.
Особые меры безопасности предпринимаются в отелях, где остановятся члены делегаций. Предпринимаются меры по оперативному устранению возможного вмешательства в интернет-сети.
Издание отмечает, что за последнее время произошли большие изменения в обеспечение безопасности встреч на высшем уровне, в том числе руководителей США и России. Последняя такая встреча между президентом России Борисом Ельциным и США Биллом Клинтоном состоялась в 1997 году, но тогда среда безопасности была совершенно иной.
За последние 20 лет значительно изменилось и взаимодействие служб обеспечения безопасности. На рубеже тысячелетий финские власти располагали 50-ю аналоговыми сетями. Нынешняя сеть Virve объединяет все необходимые службы в единый центр.
Сеть Virve еще не приходилось привлекать для обеспечения безопасности встреч на высшем уровне, но она уже использовалась для обеспечения безопасности во время визитов отдельных высокопоставленных деятелей.
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Интерфакс