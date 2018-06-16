В Финляндии пришлось прервать авиашоу из-за аварии с истребителем Hawk
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Хельсинки. 16 июня. ИНТЕРФАКС - В Финляндии из-за аварии истребителя Hawk в субботу пришлось остановить авиашоу, посвященное 100-летию государства.
Во время взлета у истребителя лопнула резина на правом колесе, и самолету пришлось совершать полеты над аэродромом Тиккакоски (Tikkakoske) в Ювяскюля (Jyvaskyla), вырабатывая горючее для безопасной посадки, сообщил портал телерадиовещания Yle.
Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот не пострадал. Но из-за того, что самолет остановился близко от полосы и стал мешать полетам других машин, было решено прекратить авиашоу.
Зрителям не удалось посмотреть на показательные полеты заявленных в программе истребителей Saab JAS 39 Gripen и F/A-18E Super Hornet, но организаторы пообещали, что полеты будут продемонстрированы в воскресенье.
Пострадавший Hawk входит в состав пилотажной группы ВВС Финляндии Midnight Hawks (Полуночные ястребы) из четырех самолетов, сформированной на авиабазе Каухава (Kauhava). Они также эксплуатируются в ВВС Финляндии в качестве учебных самолетов.
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Интерфакс