Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 13:33

Лондон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Финские медики проверяют анализы, взятые у двух туристов из китайского Уханя на предмет заражения новым типом коронавируса, сообщает Associated Press.

По данным агентства, туристы обратились в медицинский центр в Ивало на севере Финляндии с симптомами, похожими на грипп, поздним вечером в четверг. Согласно информации врача-инфекциониста Марку Броаса, их анализы отправили специалистам в Хельсинки на проверку.

Тем не менее, медик полагает, что туристы, скорее всего, больны гриппом, а не заражены новым коронавирусом.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!