Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 11:09

Хельсинки. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В Финляндии в четверг начались официальные мероприятия по назначению правительства, сформированного после прошедших в апреле парламентских выборов.

Утром в резиденции президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) состоялась церемониальная встреча главы государства и будущего премьер-министра, социал-демократа Антти Ринне (Antti Rinne), сообщил портал телерадиовещания Yle.

В 12 часов процедура назначения нового правительства продолжится в парламенте. Сначала депутатам от имени президента объявят имя будущего премьер-министра, затем в ходе пленарного заседания пройдет голосование по его кандидатуре.

Торжества продолжатся в 14 часов в здании Госсовета.

Сначала президент примет отставку прежнего правительства во главе с центристом Юха Сипиля (Juha Sipila), после чего утвердит новый состав кабинета министров. Новые министры во главе с премьером произнесут торжественную клятву.

Новое левоцентристское правительство состоит из 19 министров, включая премьера: у Социал-демократической партии семь министерских портфелей, у "Центра" - пять, у "Зеленых" - три, у Союза левых сил и Шведской народной партии по два портфеля.

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