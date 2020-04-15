Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 9:39

*** Глава Центра стратегического снабжения подал в отставку

Хельсинки. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Полиция Финляндии занялась расследованием дела о поставках защитных масок из Китая после того, как Центр стратегического снабжения выявил серьезные нарушения в осуществлении сделок по закупке медицинских масок и респираторов, сообщил в среду портал Yle.

По его данным, центральной криминальной полиции поручено провести доследственную проверку дела.

В общей сложности Центр потратил около 10 млн евро на закупку защитных средств из Китая, которые впоследствии оказались непригодными для использования в больницах. Центр намерен добиться расторжения сделок и возвращения денег.

По информации финских СМИ, в конце марта Центр заказал на 5 млн евро защитного снаряжения у бизнесмена Онни Сармасте (Onni Sarmaste). После прибытия заказанных 2 млн масок и 230 тыс. респираторов экспертиза показала, что хирургические маски не отвечают европейским стандартам и непригодны для использования в больницах.

Еще одна партия защитного снаряжения на 5 млн евро была заказана у владелицы клиники красоты в Таллине Тийны Юлхя (Tiina Jylha). Половина суммы была переведена на банковский счет The Look Medical Care OU в Эстонию, однако Luminor Bank заморозил перечисление денег в Китай.

Выяснилось, что к сделке были привлечены предприниматели с сомнительным прошлым. Сармасте находится в реестре должников, а Юлхя ранее была судима за финансовые преступления.

Премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) заявила о том, что утратила доверие к руководителю Центра стратегического снабжения Томи Лоунема (Tomi Lounema), который подал после этого в отставку.

***/ тв мф

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