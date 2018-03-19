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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:58 19.03.2018 - 18:58

Хельсинки, 19 марта. ИНТЕРФАКС - Хельсинки станет площадкой для проведения серии трехсторонних встреч дипломатов и экспертов из КНДР и Южной Кореи, а также США.

Как сообщил в понедельник порталу телерадиовещания Финляндии Yle организатор встречи, профессор южнокорейского университета Хандонг (Handong) Ким Цзюн-Хун (Kim Jun-Hyung), договоренность о проведении так называемых "академическо-политических консультаций" была достигнута на состоявшейся на прошлой неделе в Стокгольме встрече министров иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем (Margot Wallstrom) и Северной Кореи Ри Чон Хо (Ri Yong-hon).

"Представитель делегации США связался со мной еще осенью прошлого года и предложил организовать такую встречу. Я был вдохновлен предложением и начал созывать людей", - рассказал он.

ель консультаций в Хельсинки - подготовить переговоры между двумя Кореями, а также встречу президента США Дональда Трампа и президента Северной Кореи Ким Чен-Ына.

Переговорщики в Хельсинки обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, смягчения напряженности между двумя Пхеньяном и Сеулом.

Первая такая встреча состоится 19 марта вечером, очередные обсуждения пройдут во вторник и среду. Если подобный формат в Хельсинки будет успешным, встречи могут быть продолжены в каком-либо другом городе мира.

В состав каждой из делегаций входят по шесть человек.

Северокорейскую делегацию возглавляет заместитель генерального директора североамериканского отдела МИД КНДР Цой Кан Ир.

Остальных ее участников представитель Южной Кореи назвать не смог.

США представляют бывшие послы в Южной Корее Кейтлин Стивенс и Томас К. Хаббард, бывший посол США в Афганистане Карл Эйкенберри и два восточноазиатских эксперта.

В состав южнокорейской делегации входит, кроме выступающего в роли эксперта по международной политике Ким Цзюнь-Хун, бывшие послы в Японии и Китае, бывший глава Агентства национальной безопасности, эксперты в области безопасности.

По данным портала, делегации Северной и Южной Кореи встретятся в конце апреля на пограничном переходе в городе Панмунджом (Panmunjom). Встреча в Хельсинки станет этапом по подготовке встречи.

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