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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 19:31 24.10.2018 - 19:31

Хельсинки. 24 октября. ИНТЕРФАКС - В уездном суде Хельсинки в среду начался судебный процесс над пятью мужчинами, обвиняемыми в многомиллионном мошенничестве против РФ.

Прокурор требует для всех подсудимых меру в виде тюремного заключения, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Согласно обвинению, фирма, управляющая российской зарубежной недвижимостью, в 2010 году осуществила обменную сделку, по которой продала компании из Эспоо (Espoo) жилищные акции и 64 объекта недвижимости, большая часть которых находится в районах, прилегающих к центру Хельсинки. В списке также были объекты, полученные Россией в качестве военных репараций от Германии. В обмен на это от компании из Эспоо было получено офисное здание, находящееся в районе Лауттасаари (Lauttasaari). Стоимость объекта оценивается в 9 млн евро. Компания из Эспоо, получив документы, в тот же день перепродала 64 объекта недвижимости и выручила за них 14,6 млн евро. Как заявляет прокурор, "цена недвижимости в течение одного дня подскочила на более чем 5,5 млн евро".

По данным прокуратуры, из полученных средств директор финской компании перевел около 4,5 млн евро на счет консалтинговой фирмы в Швейцарии, которая, как подозревают, распределила средства между участниками сделки.

Прокуратура считает, что руководителем всей мошеннической схемы является 61-летний гендиректор российской компании по недвижимости. Он уже отбыл по этому делу четыре года в российской тюрьме. Его также приговорили к возмещению убытков в размере 14,5 млн евро.

Россия, по информации юристов, получила лишь незначительную часть этой суммы и продолжает требовать возмещения убытков ото всех обвиняемых, находящихся в хельсинском суде.

Главный участник мошеннической схемы, фамилия которого не называется, находится в России под подпиской о невыезде, поэтому не может принимать участие в суде в Финляндии.

На скамье подсудимых находятся пятеро: директор компании из Эспоо и его сын; оценщик объектов недвижимости; человек, который, как считает прокуратура, является в Финляндии доверенным лицом главного преступника; доверенное лицо финского директора, которое подготовило и оформило сделку.

Второй из российских обвиняемых в данный момент, по его собственным словам, находится в Санкт-Петербурге, и не может приехать в Финляндию из-за больной спины. Суд рассматривает возможность добросить его по дистанционной связи, например, из Генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Все подсудимые отрицают свою вину. Финны, представляющие компанию из Эспоо, заявляют, что Россия, интересы которой представлял осужденный гендиректор, со своей стороны одобрила сделку.

"Это была обычная обменная сделка. Если одна из сторон опростоволосилась, то это ее проблемы", - заявил за пределами суда директор финской компании.

Все также отрицают обвинения в том, что действовали сообща с российским гендиректором, который представлял РФ.

Иб де

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