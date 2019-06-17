Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:22

Хельсинки, 17 июня. ИНТЕРФАКС - В Финляндии Хельсинкский уездный суд признал в понедельник, что россиянка Елена, гражданка Финляндии и России, была подвергнута дискриминации при приеме на работу в воинскую часть.

Дело возбудили после того, как портал телерадиовещания Yle рассказал весной 2017 года историю жительницы города Коувола (Kouvola), прожившей в Финляндии 26 лет, и которой при приеме на работу в гарнизонную столовую отказали по причине обладания российским и финским паспортами.

На скамье подсудимых оказался сотрудник рекрутинговой компании Keirest Oy, отклонивший кандидатуру женщины в связи с наличием у женщины двойного гражданства. В сообщении компании значилось, что заказчик рекрутинговой компании принимает на работу только граждан Финляндии, а граждане двух стран не соответствуют этому критерию, сообщил в понедельник Yle.

Прокурор потребовал назначить штраф мужчине, который занимался рекрутингом и непосредственно отклонил заявление россиянки. В то же время обвиняемый ссылался на инструкции, полученные от представителя службы безопасности Оборонительных сил.

Суд пришел к выводу, что представитель рекрутинговой компании невиновен, а инструкция Оборонительных сил о запрете на прием на работу лиц с двойным гражданством противоречит законодательству.

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