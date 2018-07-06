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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 14:46 06.07.2018 - 14:46

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Международная федерация футбола пока не зарегистрировала ни одного случая, который можно было бы считать нарушением антидопинговых правил, в ходе чемпионата мира 2018 года, заявила "Интерфаксу" в пресс-службе ФИФА.

"На сегодняшний день не выявлено никаких подозрительных случаев, которые можно было трактовать как полноценное нарушение (антидопинговых правил)", - заявил собеседник агентства.

"ФИФА понимает, что распространяется информация о том, что один из игроков, принимающих участие в чемпионате мира 2018 года, находится под подозрением. Однако обращаем ваше внимание, что это вывод аккредитованной ВАДА лаборатории, который требует дальнейшего расследования антидопинговой группы ФИФА, после чего можно будет утверждать о том, провалил игрок допинг-тест или нет. После завершения расследования игрок, его клуб, соответствующая футбольная ассоциация и ВАДА будут уведомлены о том, нарушил он антидопинговые правила, или нет", - добавил представитель пресс-службы.

Ранее ряд интернет-ресурсов распространил информацию о том, что полузащитник сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Саид Эззатоллахи провалил допинг-тест на ЧМ-2018.

1 дк яч

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