Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 16:48

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина ФРГ Александра О. по обвинению в отмывании денег, следователи считают, что мужчина действовал вместе с ранее арестованным Александром С., которого обвиняют в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию.

"Александра О. обвиняют в профессиональном отмывании денег. Финансовые средства, которые он предоставлял, были использованы другим обвиняемым Александром С. в семи случаях нарушения закона, регулирующего внешнеэкономические отношения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, в четверг поступившем в "Интерфакс".

Следователи считают, что Александр С. во всех этих случаях действовал в интересах иностранного государства, нарушая "эмбарго на поставки в Россию".

Оба мужчины - давние друзья и бизнес-партнеры. Александр С. был арестован в феврале, он является руководителем фирмы с офисом на юге Германии. В этом качестве он поставлял станки военному потребителю в России. Чтобы скрыть это обстоятельство, обвиняемый вел свои дела через различных подставных покупателей. Кроме этого, были подделаны данные, характеризующие цель использования оборудования.

Таким образом, в период с января 2016 по январь 2018 года было произведено семь поставок, общая сумма заказов - примерно 8 миллионов евро. По информации прокуратуры, ряд станков были объективно предназначены для использования в военных целях, а другое оборудование является так называемыми товарами с двойным назначением и входит в список запрещенных поставок. Половину вырученных таким образом средств Александр О. выплатил Александру С., речь идет о сотнях тысяч евро.

В настоящее время Александр О. находится на свободе.

В 2014 году Евросоюз одобрил так называемые секторальные санкции в отношении России, чтобы вынудить Москву изменить политику в отношении Украины. Помимо финансовой и энергетической сферы, они касаются также и военной. ЕС ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения.

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