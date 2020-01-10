Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 10:53

Берлин. 10 января. ИНТЕРФАКС - В Берлине лишатся дара речи, если подтвердится информация о том, что украинский пассажирский самолет был действительно сбит ракетой, заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, в Германии буквально "лишатся дара речи", если будет подтверждено, что пассажирский самолет украинского авиаперевозчика МАУ был по ошибке сбит иранской системой ПВО.

Маас отметил, что в Германии ожидают, что в расследовании авиакатастрофы примут участие, в том числе, иностранные государства.

"Необходима максимально возможная прозрачность, чтобы ничего нельзя было скрыть", - сказал он.

Глава МИД ФРГ также заявил, что приглашение Ираном американских специалистов в страну, чтобы принять участие в расследовании является "очень важным сигналом".

"Я думаю, что все стороны осознали, что время военной эскалации прошло, и что нужно говорить друг с другом", - подчеркнул он.

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