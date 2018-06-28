Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 9:41 28.06.2018 - 09:41

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли в результате взрыва на чердаке жилого дома в германском городе Бремен, пишет в четверг немецкое издание "Фокус" со ссылкой на полицию.

По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.

"Фокус" отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали от взрыва. В радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.

Причины взрыва остаются неизвестными.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line