В ФРГ в частном доме прогремел взрыв, три человека погибли
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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли в результате взрыва на чердаке жилого дома в германском городе Бремен, пишет в четверг немецкое издание "Фокус" со ссылкой на полицию.
По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.
"Фокус" отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали от взрыва. В радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.
Причины взрыва остаются неизвестными.
1кю аю
Интерфакс