Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Три человека погибли в результате взрыва на чердаке жилого дома в германском городе Бремен, пишет в четверг немецкое издание "Фокус" со ссылкой на полицию.

По данным издания, полицейские обнаружили тела 41-летнего мужчины, его семилетнего сына и 70-летнего мужчины.

"Фокус" отмечает, что близлежащие дома сильно пострадали от взрыва. В радиусе 100 метров от места взрыва, полиция эвакуировала всех жителей.

Причины взрыва остаются неизвестными.

1кю аю

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс