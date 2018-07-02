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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 11:04 02.07.2018 - 11:04

Берлин. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Предполагаемая участница террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) задержана в Германии, сообщает в понедельник пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

"Генпрокуратура 29 июня 2018 года по ордеру, выданному Верховным судом, силами сотрудников уголовной инспекции Ольденбург задержала 27-летнюю немецкую гражданку Дженнифер В. в округе Швабия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным следствия, в конце августа 2014 года женщина выехала через Турцию и Сирию в Ирак, где примкнула к ИГ. Она занималась патрулированием парков в иракских городах Фаллуджа и Мосул, в ее обязанности входило следить за тем, чтобы женщины придерживались предписанных правил поведения и ношения одежды. "В качестве ежемесячного вознаграждения она получала от ИГ от 70 до 100 долларов", - сообщает прокуратура.

В конце января 2016 года женщина отправилась в посольство ФРГ в Анкаре и подала заявление на выдачу новых проездных документов. На выходе из посольства ее задержали сотрудники турецких служб безопасности, после чего подозреваемую депортировали в ФРГ. Изначально женщина планировала вернуться на подконтрольные ИГ территории.

В настоящее время задержанная находится в предварительном заключении, полицейские обыскали ее квартиру.

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