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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 15:10 22.06.2018 - 15:10

Берлин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - В Германии задержали четырех человек по подозрению в принадлежности к Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в пятницу генпрокуратура ФРГ.

"Генпрокуратура вчера (21 июня 2018) и позавчера (20 июня 2018) на основании ордеров, выданных судьей Верховного суда, задержала 36-летнего гражданина Турции Вейзеля С., 25-летнего подданного Нидерландов Агита К., 36-летнего гражданина Турции Сихана А. и 34-летнего гражданина Турции Эврима А.", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

При этом Вейзелю С. вменяют ограбления, кражи и нанесение телесных повреждений. Кроме этого, по данным прокуратуры, вместе с остальными задержанными он похитил некоего бывшего члена РПК, и пытался принудить его под угрозой смерти к дальнейшей работе на организацию.

В настоящее время все задержанные находятся в предварительном заключении.

РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.

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