Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 18:11

*** Выросла популярность правопопулистской АдГ

Берлин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель лидирует на выборах в Европарламент в Германии с 30%, сообщает австрийский телеканал ОЕ24 со ссылкой на экзит-поллы.

Следом за альянсом идут "Зеленые" и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), набравшие по 16%.

Далее идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 13%, Свободная демократическая партия Германии (СвДП), получившие одобрения 10% респондентов, и 7% получила партия "Левых".

Отмечается, что по сравнению с 2014 годом, позиции альянса ХДС/ХСС ослабились, так как тогда он получил 35% голосов.

В свою очередь возросла популярность "Зеленых", которые пять лет назад получили 11%, и резкий рост у АдГ, получившие тогда голоса 7%, а также у СвДП с 3% в 2014 году.

Обрушение в рейтинге наблюдается у социалистов, получивших в 2014 27%.

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