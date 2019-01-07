В ФРГ обыскали квартиру приятеля хакера, подозреваемого в краже данных немецких политиков

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 9:52

Берлин. 7 января. ИНТЕРФАКС - Полиция ФРГ обыскала квартиру в городе Хайльбронне, где проживает программист, общавшийся с хакером, которого в Германии подозревают в причастности к утечке данных сотен немецких политиков, сообщает в понедельник радиостанция "Дойче велле".

По ее данным, 19-летний молодой человек из Хайльбронна проходит свидетелем в деле об утечке данных. Его имя не называется. Программист подтвердил, что давно поддерживает контакты с подозреваемым по делу.

Обыск проводили сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам. Они изъяли некоторое техническое оборудование из квартиры, а также побеседовали с ее жителем.

На прошлой неделе стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в интернете в результате хакерской атаки. Атака произошла перед Рождеством и затронула все партии бундестага ФРГ, кроме ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.

1эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line