Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 12:12

Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В ФРГ будут смотреть на то, какое влияние на экономику страны окажут штрафные пошлины США, сообщила представитель министерства экономики Беате Барон.

"Мы не знаем пока наверняка, как они подействуют, мы будем наблюдать за развитием", - сказала Барон журналистам в пятницу.

США планируют с 18 октября ввести новые 25% пошлины в отношении стран ЕС, которые в значительной мере затронут традиционные продукты из Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии. В "черный список" попали более 150 видов товаров, в том числе продукты питания.

Первыми в списке, опубликованном на сайте торгового представителя США, идут пошлины на новые самолеты, произведенные во Франции, Германии, Испании и Великобритании. Против них вводится пошлина в размере 10%.

1тф эф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!