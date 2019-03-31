Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 21:30

Берлин. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"На место крушения выехало много полицейских нарядов, по пути одного из них произошло ДТП - на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем. Погибли два человека, трое полицейских получили ранения", - сказал он.

В авиакатастрофе легкого самолета, на место которой ехал наряд, погибли трое, предположительно, россияне. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

Самолет разбился на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE), Эгельсбах - это коммуна на территории федеральной земли Гессен на западе Германии.

1тф аг

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