Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 14:39

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт предлагает подождать приглашений американской стороны на встречу лидеров G7, но говорит, что в качестве гостя РФ участвовать может.

"Решение, когда такой саммит будет проводиться, принимает председательствующая сторона. К вопросу формата - на саммит G7 приглашаются гости, это традиция. Это всегда вопрос председательствующей стороны. Но если речь идет об изменении формата G7, то такое решение должны принимать все участники G7 единогласно", - указал Зайберт, отвечая в среду на вопрос "Интерфакса".

По его словам, это разные вещи - "гости" саммита и "расширенный формат".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

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